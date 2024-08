Rave party abusivo a Cinisello con hashish e marijuana | 15 persone sgomberate dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Aveva organizzato unin un capannone in via Pacinotti, aBalsamo, in provincia di Milano. Per questo un italiano di 25 anni è stato deferito daiin stato di libertà per invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica. Anche altre 14che partecipavano all’evento sono statee deferite. A intervenire sul posto sono stati i militari della compagnia di Sesto San Giovanni e della stazione diBalsamo. In compagnia dell’organizzatore c’erano altri 4 soggetti, tutti italiani, tra cui un 19enne trovato in possesso di due dosi di, a cui è stata ritirata la patente. Tre delle 14deferite, tra i 21 e i 23 anni, sono stati trovati in possesso di droghe e uno, di 22 anni, aveva anche attrezzatura idonea alla realizzazione di tatuaggi.