Rapinano coetanei di telefoni e soldi arrestati

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’accusa di aver rapinato dicellulari e portafogli due, un 20enne e un 21enne sono statidalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Portici (Napoli) dove gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, hanno appreso che due ragazzi, armati di pistola, avevano consumato una rapina ai danni di duee, sotto la minaccia di una pistola, si erano fatti consegnaree portafogli per poi allontanarsi a piedi. Dopo aver acquisito elementi utili all’individuazione, gli agenti li hanno intercettati poco dopo in via Achille Consiglio ad Ercolano (Napoli).