Peste suina negli allevamenti la Procura di Cremona apre un’indagine

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Ladi Pavia indaga, insieme ai Nas di, i Nuclei antisofisticazione dei carabinieri, sulla nuova epidemia diche sta interessando glidel territorio pavese. Nelle ultime due settimane sono stati individuati sei focolai in altrettantidella provincia di Pavia, focolai che hanno determinato l’abbattimento forzato di 34mila maiali. La perdita stimata per le aziende coinvolte sfiora ormai gli 8 milioni e mezzo di euro. Inizialmente si era pensato che il contagio fosse stato provocato dal rinvenimento di carcasse di cinghiali morti. Maultimi giorni sembra prevalere l'ipotesi che la diffusione del virus sia stata provocata da un'applicazione non rigorosa delle norme di biosicurezza.