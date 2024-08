Operai reclutati online si ritrovano segregati e schiavizzati | sequestrata fabbrica illegale di sigarette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Milano, 10 agosto 2024 – Reclutate tramite un annuncioper un lavoro stagionale, poi segregate e sfruttate: undici persone sono state trovate dalla guardia di finanza di Milano in unaper la detenzione e la lavorazione del tabacco estero di contrabbando e per la produzione dicon marchi contraffatti. In un comune alle porte della città, i finanzieri si sono recati presso alcuni capannoni attrezzati con macchinari "professionali, di dimensioni industriali" e una sorta di edificio direzionale adibito ad alloggio, c'erano 11 persone.