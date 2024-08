Olimpiadi chi è Claudia Mancinelli l’allenatrice dell’azzurra Sofia Raffaeli che spopola sui social

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante le finali di ginnastica ritmica alle, culminate con il bronzo per, non è sfuggita al pubblico da casa, tecnica che ha preso per mano l’azzurra e la compagna Milena Baldassarri dieci mesi prima della competizione di Parigi., arrivata dopo l’addio della storica allenatrice Julieta Cantaluppi, ha fatto del suo meglio, riuscendo in un miracolo, dato cheè la prima medaglia individuale italiana nei Giochi Olimpici in quel settore. Ma ha anche conquistato i: è diventata virale la sua reazione contro i giudici dell’all-around, che avevano condizionato in negativo il punteggio di. Ha puntualizzato, con camminata sicura poi verso la panchina, ottenendo una revisione del punteggio. Revisione che poi ha permesso alla sua atleta di vincere il bronzo.