Nuoto Gregorio Paltrinieri | Los Angeles 2028 lontana ma da portabandiera… Ora però devo riposare

(Di sabato 10 agosto 2024)dirada qualche nube sulla sua possibilità di continuare la propria carriera. Dopo il nono posto nella 10 km di fondo olimpica nelle acque della Senna, il fuoriclasse delazzurro sembrava quasi aver dichiarato il ritiro ai microfoni della Rai. Dichiarazioni poi ritrattate, o quantomeno esplicate, in serata durante il contenitore della tv di Stato Notti Olimpiche. Imbeccato da Yuri Chechi, che gli fa balenare in testa l’idea di poter essere portabandiera nela Los, Greg spiega: “A quest’età bisogna pensare anno per anno. Ora Los, ma se l’obiettivo è quello lo farei volentieri. Le Olimpiadi sono qualcosa di diverso, bellissimo, e mi sono divertito tantissimo ancora oggi. Se fosse per una buona causa, continuerei“.