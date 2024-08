Napoli-Modena corse straordinarie supplementari linea 2 del metrò

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutometropolitanedella2 dopo il match di Coppa Italia tra, in programma questa sera, sabato 10 agosto alle ore 21.15, allo stadio Diego Armando Maradona. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di, farà circolare treni metropolitani della2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Complessivamente saranno 7 le, per un totale di 3.500 posti, in partenza dalla stazione diCampi Flegrei, di cui 5 in direzioneSan Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno.