Myrta Merlino vittima di una truffa | Hanno ricostruito il mio volto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) “Il miodall’intelligenza artificiale”: questa è solo una parte della denuncia disu Instagram, nella quale ha voluto mettere in guardia i suoi follower dalle troppe truffe che circolano in Rete. Nel suo caso, si è tratta di una presunta frode bancaria nella quale sarebbe rimasta coinvolta. Il titolo è accompagnato da una sua immagine, chiaramente ricostruita virtualmente, che la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha mostrato sul sul profilo perché tutti ne venissero a conoscenza. La denuncia disu Instagram “La lotta alle truffe è stata una delle mie grandi battaglie in questo anno di Pomeriggio Cinque e continuerò a occuparmene di nuovo da settembre.