Manchester City 1-1 Manchester United 7-6 ai rigori

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-10 18:19:19 Breaking news: Ile Pep Guardiola hanno iniziato la loro stagione con una vittoria, battendo i rivali delnel Community Shield. In un soleggiato pomeriggio di sabato, il sole splendeva sul campo di Wembley, ma non fu una partita da ricordare. Non ci sono stati tiri in porta per i primi 75 minuti di gioco e i campioni hanno fatto riposare molti dei loro grandi battitori. Loha avuto le occasioni migliori, con Scott McTominay che ha sprecato un’occasione particolarmente ghiotta nel secondo tempo. Giocatori del calibro di Marcus Rashford e Harry Maguire erano in campo per i Red Devils, ma hanno avuto difficoltà a lasciare il segno nella partita d’apertura. Dopo 70 minuti senza particolari imprevisti, le cose hanno preso il via.