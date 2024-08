L’Osteria di Monteverde – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 agosto 2024)diVia Pietro Cartoni, 163 – 00152Telefono: 06/53273887 Sito Internet: www.losteriadi.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 10/15€, primi 13/15€, secondi 15/16€, dolci 4/7€ Chiusura: Domenica a cena, Lunedì a pranzo OFFERTA Osteria? Per l’atmosfera che si respira in questo indirizzo sicuramente sì, mentre per la proposta gastronomica forse è riduttivo questo appellativo. Accanto ai classici della cucinana, infatti, qui ci si cimenta con preparazioni dalla moderata verve creativa, con esiti sicuramente buoni soprattutto riguardo le preparazioni terragne, mentre nella cucina di mare qualche incertezza è da segnalare.