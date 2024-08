LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tola in fuga Crippa è 16mo al km 30

Leggi tutta la notizia su oasport

9.31:prosegue nella sua azione. L'etiope passa al km 30 in 1h31'12". Cairess a 11?, a 15? Geleta, a 17? Abdi, a 19? Akasaki, a 23? Naageye, Kipruto.a 1'15" 8.28:sempre avanti, la salita si fa più ripida, gruppo sgranato 8.27: Si sta sfaldando il gruppo di testa all'inizio della salita. resta solo di nuovoche sembra averne più di tutti 9.23:ha raggiunto Faniel 9.17. Al km 25 davanti Akasaki, Geleta, Gelant,, Kipruto, Cairess, Abdi, Mantz, Simbu, Osako, Ramakongoana, Fitwi, Munyao, Young, Naageye, a 20? Faniel, a 35?9.13: Sono otto davanti ma si sta avvicinando anche il gruppetto di sei che insegue 9.11: Le cose cambiano in fretta in questa fase. Il gruppetto inseguitore raggiunge il duo di testa 9.10: Restano in cinque all'inseguimento del duo di testa, Faniel è più indietro 9.