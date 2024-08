LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’ultimo oro è della Slovenia con Janja Garnbrett nel boulder e lead femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27 L’alledi2024 così come la nostraterminano qui. Grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con il riepilogogara e il resto dei Giochi Olimpici su OA Sport. 13.24 OROGarnbret trova un 84.1 nele vince con 168.5 davanti alla statunitense Raboutou che è argento (156) e all’austriaca Pilz che è di bronzo (147.4), poi Mori (Giappone), McNeice (Regno Unito), Seo (Corea del Sud), Mackenzie (Australia) e Bertone (Francia). 13.21 Chiude la slovenaGarnbret, serve un 76.1 per l’oro. 13.18 Jessica Pilz chiude con un 88.1 che significa 147.4 e dunque medaglia. 13.15 Serve superare 96.7 all’austriaca per un potenziale oro, 75.8 per l’argento, 68.3 per il bronzo. 13.12 72.