Letteratura | scoperti frammenti di due tragedie perdute

(Di sabato 10 agosto 2024) Scoperta rivoluzionaria nell’ambito dellaantica:di duedi Euripide In un’epoca in cui sembra che ogni pietra della storia sia stata già rovesciata, una scoperta eccezionale illumina nuovi orizzonti per gli studiosi dell’antica Grecia e della sua inestimabile. Ricercatori statunitensi dell’Università del Colorado hanno portato alla lucefinora sconosciuti di duedi Euripide, uno dei pilastri del dramma greco antico. Questo ritrovamento non solo arricchisce il corpus delle opere di Euripide ma apre anche nuove prospettive sulla comprensione della tragedia greca e del suo impatto culturale. RitrovatiEuripide -Ansa- Notizie.comLa scoperta è avvenuta nell’antico sito egiziano di Filadelfia, situato a circa un centinaio di chilometri a sud-ovest del Cairo.