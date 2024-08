La collisione tra performance artistica e mondo del posing

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) “With All My Strength” è un’inchiesta performativa ideata dall’artista, coreografa e performer Martina Rota per indagare la plasticità dei corpi, le ossessioni che li attanagliano e i loro significati sociali e culturali. Il bodybuilding, ile le manie estetiche in senso estremo vengono rimodulate secondo il movimento, unito all’incontro con l’altro. «In che modo cade un corpo totalmente consegnato al sadismo dei rituali di bellezza? Vorrei sviluppare una pratica di poesia vocale, che faccia spazio alla parola, alle emissioni, alle riflessioni, ai respiri silenziati», da qui parte la ricerca di Rota. Il connubio con tre bodybuilder professionisti, attraverso un progetto di residenza al BASE di Milano, ha portato a un open studio a cui seguiranno una première nell’autunno, un film e una pubblicazione.