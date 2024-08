Iva Zanicchi le prime parole dopo la morte dell’amato Fausto | Momento di dolore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) L’8 agosto si è spentoPinna, compagno storico di Iva: una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo, che si è subito unito all’Aquila di Ligonchio in questodi forte difficoltà. Il funerale si è tenuto in Brianza: su Instagram, laha rivolto un pensiero a tutti coloro che negli ultimi giorni sono stati al suo fianco e hanno dedicatogentili al suo amatissimo. Iva, leladiPinnaPinna è morto l’8 agostouna lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. Aveva 74 anni: due anni fa, si era ammalato di tumore ai polmoni e Ivaaveva annunciato uno stop nel 2023 per poter rimanere vicina ae potersi prendere cura di lui. I funerali si sono tenuti il 9 agosto a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, nella Chiesa di Santa Maria Assunta.