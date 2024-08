Inter Lautaro e Calhanoglu saltano l' amichevole col Chelsea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) A una settimana esatta dall'inizio del campionato, l'parte per Londra dove domani pomeriggio alle 16 affronterà inil. Oltre agli infortunati Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij, Simone Inzaghi non avrà a disposizioneMartinez, che resta in Italia per continuare la preparazione cominciata martedì scorso, e Hakan, che deve smaltire un affaticamento muscolare. Anche domani, dunque, la formazione nerazzurra dovrebbe presentare delle defezioni rispetto a quella che presumibilmente si vedrà sabato 17 agosto nella prima di campionato contro il Genoa. La coppia d'attacco, per esempio, dovrebbe essere formata da Joaquin Correa e Marcus Thuram, con il solo Salcedo (insieme al giovane Quieto) come alternativa tra gli attaccanti, pur considerando la duttilità di Mkhitaryan che ha permesso talvolta all'armeno di giocare da seconda punta.