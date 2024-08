Incendio manda in fiamme una cabina della TIM Sezze resta senza connessione internet

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Dalle prime ore di questo pomeriggio la zona dinon è più servita dalla lineafissa. A segnalare la responsabilitàsituazione il consigliere comunale, nonché volontario dell’associazione di Protezione Civile AAVVLatina, Gianluca Calvano. Calvano ha segnalato che l’sviluppatosi lungo via Sandalara, nella zona diScalo, ha distrutto una centralinaTIMndo down il segnalein tutto, o quasi, il territorio comunale. Non solo gli utenticompagnia di bandiera sonosegnale, ma anche coloro che hanno contratti con gli altri operatori. Spente le, i tecnici si sono messi al lavoro per risolvere il guasto anche se i tempi dell’intervento sono impossibili da calcolare al momento. L'articoloinunaTIM.proviene da Dayitalianews.