Il mega debito pubblico dell' occidente

(Di sabato 10 agosto 2024) Se la candidata democratica Kamala Harris dovesse fare il tifo per il suo avversario Donald Trump? Perché entrando alla Casa Bianca, lei da democratica ultrà dei dirittie minoranze e, almeno a parole, dei derelitti potrebbe dover rinunciare all’eredità che le lascia Joe Biden o rinnegare sé stessa. Gli Stati Uniti hanno unmonstre: 34 mila miliardi di dollari, circa il 60 per cento di quello dei Paesi’Ocse, ma hanno soprattutto il deficit fuori controllo. Il Congressional budget office (un organismo molto simile al nostro Ufficio parlamentare di bilancio) lo stima al 6,7 per cento del Pil, cioè 1.640 miliardi di dollari, la cifra più alta mai raggiunta negli Usa in un periodo non connotato da crisi.