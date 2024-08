Everton-Roma 1-1 | la preseason dei giallorossi termina con un pareggio in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Liverpool,10 agosto 2024 – Si conclude con unla prestagione della. Iinfatti pareggiano per 1-1 l'ultima partita amichevole contro l'a Goodison Park, una sfida che conclude non solo la tournée britannica dei, ma anche la fase di preparazione della stagione. I marcatori dell'incontro sono stati Lorenzo Pellegrini nei capitolini, autore del vantaggio nel primo tempo, a cui ha risposto Calvert-Lewin nella ripresa. Primo tempo Per l'avvio di questa amichevole Daniele De Rossi sceglie di schierare la propria difesa tipo. Nella linea a quattro davanti a Svilar infatti ci sono Çelik, Mancini, N'Dicka e Angeliño. In mediana confermata la coppia composta da Cristante e Le Fée, mentre le vere sorprese sono sulla linea della trequarti campo.