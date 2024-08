Dalle escursioni ai laboratori L’ambiente torna protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo il buon successo di pubblico deiper ragazzi in piscina nel mese di luglio, torneranno a settembre gli "Appuntamenti del" voluti dal Comune di Vignola in collaborazione con il Ceas Valle del Panaro, Centro di educazione ale all’Ecosostenibilità dell’Unione Terre di Castelli. In programma quattroguidate e duesui temi del, tutti a partecipazione gratuita. A comunicarlo è stato lo stesso Comune di Vignola. Si comincia sabato 7 settembre con "Tutti al Cimone", itinerario lungo il sentiero dell’Atmosfera (ritrovo alle 10 al Lago della Ninfa di Sestola). Sabato 14 settembre, invece, nel pomeriggio, si camminerà da Vignola a Campiglio alla scoperta del borgo antico (ritrovo alle 15 dal Bar Gioconda).