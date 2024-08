D23 | un teaser annuncia le riprese di Percy Jackson 2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante la convention D23 c’è stato spazio per la serie tve gli Dei dell’Olimpo, lo show giunto alla sua seconda stagione. Il panel ha offerto uno sguardo “brevissimo” alla seconda stagione attraverso untrailer introdotto dagli eventi più importanti della prima stagione. Sul palco, inoltre, sono intervenuti l’autore dei romanzi originali “Rick Riordan“, ma anche gli attori Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, qui in visita direttamente dal set di Vancouver. Come noto, la Stagione 2 disarà adattata dal libro “Il Mare dei Mostri“, con il ritorno dial Campo Mezzosangue un anno dopo gli eventi de “Il Ladro di Fulmini“. Molte cose nel frattempo sono cambiate, così come l’amicizia con Annabeth e le forze di Kronos scatenate.