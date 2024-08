Come sopravvivere a un flirt estivo | una guida ragionata ma per niente seria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Diciamo la verità: iestivi e le avventure romantiche nate in spiaggia o a bordo piscina sono una delle parti più divertenti delle vacanze. Se siete single o in una relazione aperta, però. Se siete impegnati&monogami, noi non ci prendiamo alcuna responsabilità. Da Dirty Dancing in poi, il cinema e le serie tv ci hanno fatto sognare summer romance che si trasformavano in grandi amori (The Notebook, mi senti?). Nella realtà, molto più spesso, si finisce a controllare ossessivamente il telefono – perché non risponde? – e a piangere ascoltando Adele sul volo di ritorno. E no, non ne vale proprio la pena. Quindi ecco unapratica e aggiornata aiestivi del 2024 formato playlist. Hit motivazionali incluse. L'articoloa un: una(ma per) proviene da Il Fatto Quotidiano.