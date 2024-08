Catturato in Africa il coccodrillo mangia uomini

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 agosto 2024)finalmente in Uganda, il pericolosissimo” che in circa un anno e mezzo avrebbe ucciso tre persone L’Uganda Wildlife Authority (Uwa) ha recentemente annunciato la cattura di un enormelungo 4,5 metri, che ha causato terrore e dolore nel distretto di Ntoroko, nella regione occidentale dell’Uganda. Questo rettile, responsabile della morte di diverse persone, è stato finalmentedopo aver seminato il panico tra i pescatori locali del Lago Alberto.-Ansa- Notizie.comIlin questione non è stato solo una minaccia per la sua imponente stazza, ma anche per il triste bilancio delle sue vittime. Tra gennaio 2023 e luglio 2024 infatti, si ritiene che il rettile abbia attaccato mortalmente almeno tre persone, ferendone gravemente almeno altre quattro.