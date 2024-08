Castiglionesi in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Canoscio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 – Dopo ildi mercoledì pomeriggio, isi preparano a quello organizzato in notturna, mercoledì 14 agosto, dalla parrocchiaPieve di Chio intitolata alladell’Assunta. Una foto ricordo deiha siglato ildi mercoledì pomeriggio aldi. A celebrare la Santa Messa Don Franco, parroco del, oltre di alcuni parroci in rappresentanza del Vicariato castiglionese. Il legame tra Castiglion Fiorentino e ildirisale al 15 agosto del 1854 quando il rettore del convento di San Filippo a Città di Castello, Padre Luigi Piccardini, propose alla gente di costruire una basilica ritenendola più consona alla celebrazioni dei riti per onorare Maria Santissima.