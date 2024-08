Bologna Braccio di ferro con il Tolosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Il rilancio delper Logan Costa (23 anni) non basta. Niente fumata bianca, il club francese ripassa la palla ai rossoblù. Gli 11 milioni di euro più bonus fino a 15 proposti e il 20 per cento sulla futura rivendita non convincono ila mollare. Dettaglio: il West Ham ha mollato l’obiettivo, virando su Todibo e il Newcastle ancora non ha affondato per il francese nazionale capoverdiano. Dalla Francia insistono che il giocatore avrebbe una bozza di intesa con i rossoblù sulla base di quadriennale da circa un milione netto a stagione: su questo può puntare ilper convincere ilad abbassare le pretese. Sartori è partito ieri con ilper Maiorca, Fenucci sarà fuorifino all’inizio della settimana.