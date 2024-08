Beach Volley | lite alla finale delle Olimpiadi e il deejay mette una canzone per farle calmare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 10 agosto 2024) Il torneo femminile dialledi Parigi 2024 si è concluso con una medaglia d’oro vinta dal Brasile ma, proprio durante la(che ha visto le brasiliane contro le canadesi), fra le quattro atlete è scattata unapiuttosto accesa che neanche l’arbitro è riuscito a sedare. C’è riuscito solo ilche ha mandato dagli altoparlanti Image di John Lennon. Love that when it was all kicking off in the women’sball final, the DJ played John Lennon’s Imagine and it all calmed down #OlympicGames pic.twitter.com/uS0iyhBurp — CK (@Monkeycat57) August 9, 2024 Le protagoniste della faida sono state Ana Patrica Ramos ed Eduarda Lisboa del Brasile e Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes del Canada.