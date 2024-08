Aeroporto | Al check-in minacce e insulti abbiamo paura Sacbo | Massima attenzione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024) Orio al Serio. “Riceviamotutti i giorni”: è una delle tante voci che quasi non vedeva l’ora di segnalare le continue situazioni critiche tra staff e passeggeri che si verificano all’di Orio al Serio in un periodo fervente come quello estivo. A.R. lavora da ormai quasi dieci anni al-in e ammette, senza ombra di dubbio, di “averne vissute di ogni”. La causa scatenante dell’ira dei visitatori è il continuo moltiplicarsi di situazioni di voli in ritardo, cancellazioni e overbooking. Quest’ultimo imprevisto sta notevolmente aumentando, arrivando a volte ad addirittura 15 sovrapposizioni in determinati voli.