A Pinarella arrestato con la droga

(Di sabato 10 agosto 2024) Giusto a febbraio era statocon un totale di circa un chilo e due etti di cocaina, tra auto e casa, in quell’occasione a Forlì. Mercoledì notte nuovo arresto sempre per, questa volta mentre si trovava nella sua abitazione didi Cervia assieme alla famiglia. Protagonista della vicenda, un 29enne di origine albanese titolare di una impresa di pulizie e da alcuni anni sulla riviera cervese: i carabinieri della locale Compagnia gli hanno ricondotto 215 grammi perlopiù di cocaina (e in parte minore pure di hashish) trovati all’interno dell’abitazione. Nell’occasione i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, alcuni involucri di plastica del tipo di quelli usati per confezionare le dosi e 1.265 euro ritenuti provento dello spaccio.