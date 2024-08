Vittoria Guazzini incontenibile dopo l’oro | Volevamo spaccare in gara e l’abbiamo fatto Oggi le migliori siamo state noi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)è un vulcanovinto in coppia con Chiara Consonni nella Madison femminile di ciclismo su pista alla Olimpiadi Parigi 2024 all’interno del velodromo transalpino. Intervistata da Rai Sport, subitoil termine della prova che le ha regalato il primo titolo olimpico della sua carriera, la ciclista classe 2000 ci ha tenuto in maniera incredibile a far emergere tutta la sua gioia. Chiara Consonni scoppia di felicità: “Ringrazio: è stata una Madison corsa insieme” Sulla prima parte di corsa: “Chiara – si riferisce a Consonni – ha detto che nella prima parte diciun po’ perse ed effettivamente ha ragione. All’inizio non riuscivamo a trovare il ritmo, ci eravamo un po’ perse con i cambi e il numero di giri: Marco Villa ci dava delle indicazioni e poi citranquillizzate”.