VIDEO Andy Diaz | riviviamo il salto da medaglia di bronzo nel triplo a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una serata fantastica per l’Italia alle Olimpiadi die in particolare per l’atletica leggera. Sono arrivate due medaglie nel corso di pochissimi minuti: l’argento eccezionale di Nadia Battocletti nei 10000 metri e l’imprevedibiledinel. L’italo-cubano, che si allena agli ordini di Fabrizio Donato, non arrivava sicuramente al meglio all’appuntamento olimpico. Poche gare alle spalle, diversi problemini fisici di cui soprattutto un fastidio all’adduttore. Ma nel contesto olimpico è arrivata la migliore gara della stagione: unsubito da 17.63 poi aggiustato con l’ultimo tentativo a 17.64. Si tratta del migliorstagionale per l’azzurro che si è inchinato solo allo spagnoloFortun e al portoghese Pichardo che hanno vinto comunque con salti inferiori ai 18 metri.