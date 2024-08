Via De Renzi l’appello del parroco | Aprire presto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è il semaforo verde ma è ancora tutto rosso a via dedove non si muove una foglia è davvero il caso di dire. Come congelato dopo il fuoco, il paesaggio resta immutato. Nessun detrito, nessun arbusto bruciato venuto giù dopo l’incendio dello scorso 31 luglio è ancora stato rimosso dalla sede stradale Interdetta completamente alla circolazione anche pedonale attraverso dei Jersey. Non si intravede nessuna azione in grado di far presagire una risoluzione della problematica che tiene prigioniere le famiglie del quartiere di Canalone e costringe le persone a percorrere a piedi il tratto interdetto come è accaduto questa mattina per Don Luigi Aversa, ildella chiesa di Sant’Anna che troviamo stremato e sudato alla chiusura della strada.