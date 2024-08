Una speranza in più Lotta alla leucemia | Scoperte le proteine che beffano le terapie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Abbiamo individuato due “trasportatori“, indispensabili alle cellule leucemiche per espandersi ed essere protette dchemioterapia, che consentono loro di ricavare dall’ambiente circostante il nutrimento che non riescono a prodursi da sole. E nelle nostre colture cellulari in vitro abbiamo osservato che questa funzione è esercitata da due trasportatori che forniscono un passaggio attraverso le membrane delle cellule per gli aminoacidi. Ma due farmaci inibitori riescono a bloccare la loro importante funzione portandomorte le cellule tumorali. Ora ulteriori studi potranno chiarire come sfruttare al meglio a livello terapeutico questa scoperta", la missione di Giovanna D’Amico, scienziata della Fondazione Tettamanti all’Irccs San Gerardo di Monza.