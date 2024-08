Traffico Roma del 09-08-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione La polizia locale Ci segnala incidente code su via Cremolino nei pressi di via Ponderano si rallenta per incidente anche in via Cipro in prossimità di via della Meloria stessa situazione in via Partanna Concordia via Carlentini nel quartiere pinciano confermata fino a cessate esigenze la chiusura di via Giacomo Puccini per dissesto della sede stradale da oggi In entrambe le direzioni il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso al momento tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione Stadio Olimpico dalle ore 23 di questa sera il divieto esteso anche verso San Giovanni fino al 19 agosto quindi il tratto di sopraelevata sarà completamente chiuso nelle due direzioni nuova fase dei lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore fino al 25 agosto previsto il normale servizio tram per le linee 214 mentre i ...