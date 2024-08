Traffico Roma del 09-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità disagi alvia Pontina per un veicolo in panne nei pressi di Tor de’ Cenci in direzione dell’EUR chiusa la corsia di marciarallentato che verso Pomezia anche per un incidente rallentamenti dal a Castelno che il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico dalle ore 23 di questa sera al divieto sarà esteso anche verso San Giovanni fino al 19 agosto quindi il tratto di sopraelevata sarà completamente chiuso nelle due direzioni trasporto pubblico proseguono lavori di rinnovo e manutenzione sulla metro Vale stazione Ottaviano Espana Restano chiuse la prima del 9 settembre Spagna dovrebbe riaprire il 3 ottobre da domani poi sabato 10 agosto e fino al 25 il servizio della metro fra termini e ...