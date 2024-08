The River Experience non si ferma | ancora dieci giorni con la festa al Percorso Vitae

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sant’Omobono Terme. Da venerdì 9 agosto, e fino al 18 agosto, allungo il torrente Imagna – sul territorio dei Comuni di Rota d’Imagna e Sant’Omobono Terme – 10ininterrotti con l’evento The, promosso da Maia Eventi in collaborazione con La Voce delle Valli, media partner. Servizio ristorazione sempre attivo ed esposizioni di produttori locali, commercianti e associazioni. Si parte lunedì 9 agosto dalle ore 20.30 con Lulù cantastore – narrazione emotiva per adulti, dalle ore 21.30 Dj Set con musica anni 80 e 90 a cura di Mem disco. Sabato 10 agosto Serata Sotto le Stelle con possibilità di campeggiare gratuitamente, dalle ore 16.00 musica Folk, dalle ore 21.00 Dj set con Dj Kevin Krest: musica house, commerciale, dance e italiana. Domenica 11 agosto dalle ore 21.30 Candlelight symphonies: musica a lume di candela.