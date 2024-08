Terremoto in Giappone | torna l’incubo di Fuskushima

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Due violenti terremoti hanno colpito il, isola costantemente ad altissimo rischio sismico, l’8 agosto 2024. Le scosse sono state rispettivamente di magnitudo 6.9 e 7.1. Le autorità nipponiche hanno diramato un’allerta tsunami per le coste meridionali del, in particolare nell’isola di Kyushu. L’allerta è poi rientrata. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno avviato evacuazioni nelle aree del Paese maggiormente a rischio crolli e danneggiamenti. Ildunque è stato scosso da due potenti terremoti l’8 agosto 2024, uno di magnitudo 6.9 e un altro di magnitudo 7.1. Per entrambi l’epicentro è stato localizzato nel mare di Hyuganada, al largo dell’isola meridionale di Kyushu, a una profondità di 30 chilometri.