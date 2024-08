Sorrentino ' inizia il viaggio di Parthenope in tutto il mondo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Abbandonati all'estate perfetta siamo stati bellissimi e infelici Forse è stato meraviglioso essere ragazzi è durato poco", sussurra la voce di Stefania Sandrelli mentre sullo sfondo le note di Era giàprevisto di Riccardo Cocciante accompagnano le immagini del lungomare di Napoli, dei Faraglioni di Capri, dei volti dei protagonisti di: è il teaser trailer del film di Paoloche sarà nelle sale italiane dal 24 ottobre distribuito da PiperFilm, preceduto da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 al 25 settembre. Venduto già inilda Pathé - che lo distribuirà anche in Francia e Svizzera - il film uscirà in Nord America distribuito da A24. "sta per cominciare il suo lungonei cinema diil. Unfatto di amori impossibili e amori mancati.