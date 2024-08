Sla la morte di Antonio Funerali al Divino Amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "e Maila siete stati un esempio immenso divero e un inno alla vita costante, nonostante la lotta contro questa malattia infame. Avete reso possibile l’impossibile, resistendo per anni all’avanzare implacabile della malattia di. Maila sei stata una leonessa il vostroè per sempre". E’ solo uno dei tanti messaggi lanciati in rete per la scomparsa diBrocani, chef di Staffolo e soprattutto simbolo per 13 anni della lotta contro la Sla. Brocani mercoledì pomeriggio ha chiuso gli occhi per sempre a 63 anni e da 12 completamente allettato e tracheotomizzato. Assieme a sua moglie Maila Pigliapoco ha lottato per le cure e per salvarsi, poi per le cure palliative e infine per il diritto alla vita in ogni caso. Ieri in tanti hanno raggiunto la casa del commiato Bondoni di Castelplanio per un ultimo commosso saluto.