Sciopero degli ombrelloni bagnini all’ultima spiaggia | Le aste ci uccidono pronti alle vie legali

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unoa macchia di leopardo. Stamattina, per un paio d’ore gliinresteranno chiusi. Simbolico perché si fa d7,309,30. Molti bagni di Rimini alzeranno invece i "calici insieme" ai turisti, intorno12, spiegando loro la situazione. Tema: le concessioni balneari. E quindi le gare per ‘acquistare’ i bagni che dovrebbero scattare da gennaio 2025 e che il governo sta cercando di far ancora slittare, nell’infinito braccio di ferro con l’Europa. La necessità è dare prelazioni o comunque indennizzi agli attuali gestoristabilimenti balneari che potrebbero perdere le gare e quindi la gestionespazi. Spaccature fra le associazioni, l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, convoca i balneari a fine agosto: "Se il governo non fa nulla, ora le regole le prepariamo noi”.