Schiaratura e Crescentini conquistano il Palio dell’Assunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono Brayan(foto) ed Elisaad aggiudicarsi la 24ª edizione del, la manifestazione podistica organizzata da Centro sportivo italiano e Golden Club Rimini per rievocare il viaggio della statua della Madonna, ricavata dal tronco di un albero del bosco di Covignano da un pastore nel 1286. L’evento, che ha avuto come centro operativo e base di partenza il Santuario delle Grazie, si è sviluppato su un percorso di 12 km impegnativo e che ha visto sfidarsi diversi pretendenti al trono. Per il secondo anno consecutivo, a vincere è stato il giovane e talentuoso Brayan, questa volta col tempo di 44’53". Dietro di lui, Andrea Pellegrini dell’Olimpia Nuova Running in 46’01" e Alessandro Ragone del Miramare Runner in 46’28".