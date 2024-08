Rizzoli eccellenza da salvaguardare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ho sempre difeso la sanità emiliana. Ora sono preoccupata poichè leggo spesso che si vogliono apportare modifiche all'ortopedia bolognese, eliminando l'ortopedia dell'ospedale di Bentivoglio. Io sono stata operata pochi giorni fa nel sopracitato ospedale, in emergenza, e posso dire che ho riscontrato grande professionalità, a tutti i livelli,dal chirurgo ai medici e a tutti gli addetti.Inoltre sono stata qualche giorno in barella a causa di scarsità di letti. Quindi sono dispiaciuta se la cosa andasse avanti, e preoccupata per i posti letto del futuro. Io sono preoccupata e dispiaciuta anche per i lavoratori. Ivonne Ferrarini Risponde Beppe Boni La riorganizzazione della rete ortopedica metropolitana di Bologna prevede la cessione del comparto ortopedico dell’Ausl all’Istituto, gioiello dell'ortopedia italiana.