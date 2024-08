Perché è a Tale e quale show Il particolare pettegolezzo sulla nuova concorrente

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 9 agosto 2024) Justine Mattera è ufficialmente una delle concorrenti della prossima edizione di, il popolare programma di imitazioni condotto da Carlo Conti. Sebbene il suo nome sia stato accostato alloin passato, solo quest’anno la sua partecipazione è stata confermata. Tuttavia, la decisione di accettare l’invito di Rai 1 potrebbe nascondere una storia più complessa. Secondo un’indiscrezione riportata dal giornalista Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, la partecipazione di Justine Mattera a2024 potrebbe essere frutto di circostanze inattese. Dandolo suggerisce che lagirl americana avrebbe accettato l’offerta di Rai 1 come un “ripiego di lusso”, dopo aver fallito alcuni provini per altri programmi Mediaset negli ultimi anni.