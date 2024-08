Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le autorità dihannoto un appello alla popolazione affinché fornisca informazioni su presunte «attività criminali» dei molti che si oppongono all’ipotesi di una possibile azione che ribadisca il diritto della Repubblica Popolare a riprendere Formosa. In un contesto di crescente tensione politica e di propaganda pressante nei confronti di Taiwan, gli addetti del Ministero di Pubblica Sicurezza stanno rilasciando nuovi siti web contenentidi, nelle quali, segnalati come criminali ricercati, ci sono i dieci funzionari taiwanesi presenti nel governo attuale dio in quello precedente. Gli oppositori sono descritti come persone della massima pericolosità e le autorità cinesi hanno pubblicato un indirizzo mail al quale si raccomandano di inviare più informazioni possibili.