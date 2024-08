Parigi 2024 Taddeucci bronzo nella Senna | Gara durissima speriamo di non star male

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – “Una medaglia inattesa, una. Oradi non. Teniamo le dita incrociate,di non rivederci all’ospedale”. Ginevrasi gode lo straordinario10 km di fondo alle Olimpiadi dicon il terzo posto conquistato. La 27enne azzurra sale sul podioprimadi fondo disputata nel fiume che attraversa la capitale francese. Una prova tormentata, preceduta da allenamenti annullati per le acque inquinate, in condizioni particolare per gli atleti. In particolare per gli azzurri, che non hanno provato personalmente ‘il tracciato’. “È stata una, un’incognita. Non sapevamo esattamente come fosse. Campomai preparato.