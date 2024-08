Pagelle atletica Olimpiadi 2024 | immensa Nadia Battocletti! Diaz fa sognare Tortu non all’altezza della sua fama

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)Giovedì 9 agosto10 – Un secondo posto da sogno. Un argento che vale più di un oro, uno spettacolo indimenticabile, una gara leggendaria. Solo lei, tra africane che erano abituate a dominare, e statunitensi. Una volata fantastica a cui solo Chebet ha resistito. Andy9 – Esordisce con la gara più importante, agguanta la finale per un soffio e poi al momento giusto piazza un paio di salti da campione che regalano a lui e all’Italia uno splendido bronzo. Il tutto pensando a quello che potrà essere. Sveva Gerevini 7 – Non arriva il tanto cercato record italiano nell’eptathlon ma è comunque 13ma al mondo in una specialità che non vedeva da tanto tempo gli azzurri protagonisti. Ilaria Elvira Accame 6 – Una frazione senza acuti ma che permette all’Italia di restare in scia delle rivali più accreditate.