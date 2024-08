Napoli Di Lorenzo suona la carica sui social

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Domani il debutto in Coppa Italia segna l’inizio dell’era Conte, Giovanni Dilancia l’appello sui– Cresce l’attesa per il debutto stagionale del. Giovanni Di, capitano degli azzurri, ha lanciato un appello su Instagram in vista della sfida di Coppa Italia contro il Modena.“Domani si comincia, vi aspettiamo al Maradona“, ha scritto il terzino, rompendo il silenziodopo settimane di tensione con la tifoseria. L’incontro, in programma domani alle 21:15, segnerà l’inizio dell’era Conte sulla panchina partenopea. Il nuovo tecnico punta a un esordio convincente nonostante l’avversario sulla carta abbordabile. Per gli azzurri sarà la prima uscita ufficiale dopo oltre due mesi. Il pubblico napoletano è pronto a riabbracciare la squadra, desideroso di voltare pagina dopo un’estate travagliata.