Morte di Omar Bassi la cugina | gli hanno tirato due pugni lui ha perso i sensi

(Di venerdì 9 agosto 2024)di, laMichelle racconta cosa è accaduto nel locale: “glidue, lui ha” Ladideve essere ancora chiarita. Il giovane è deceduto per un malore mentre era in vacanza a Reggio Calabria, ma circa due settimane prima aveva subito un pestaggio in un locale da parte dei buttafuori. La mattina del 5 agosto il giovane, originario di Bollate, muore per un’emorragia cerebrale dopo essersi sentito male la sera prima. A raccontare cosa è accaduto, è stata la, che era presente la sera del pestaggio. Tutto sarebbe nato da una futile lite con un tavolo poco distante, in cui Thomas – uno dei cugini di– era rimasto coinvolto.