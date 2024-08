LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Chiara Pellacani ci prova nella finale da 3 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 La nostraal momento si interrompe qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento all’ultimo atto dal trampolino tre. A tra poco! 12.32 Giornata di gara che non termina affatto qui. Alle 15.00, l’appuntamento è per ladal trampolino trefemminile cona caccia di un risultato di prestigio. 12.31 Questi i diciotto qualificati alla semidi domani mattina. 1 CAO Yuan CHN 500.15 Q 2 TAMAI Rikuto JPN 497.15 3.00 Q 3 WIENS Rylan CAN 485.25 14.90 Q 4 YANG Hao CHN 479.80 20.35 Q 5 SEREDA Oleksii UKR 479.45 20.70 Q 6 WILLARS VALDEZ Randal MEX 460.75 39.40 Q 7 ROUSSEAU Cassiel AUS 453.10 47.05 Q 8 WILLIAMS Noah GBR 446.70 53.45 Q 9 KOTHARI Kyle GBR 433.10 67.05 Q 10 ZSOMBOR-MURRAY Nathan CAN 407.20 92.95 Q 11 BERLIN REYES Kevin MEX 407.15 93.00 Q 12 BARTHEL Timo GER 402.65 97.