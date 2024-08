LIVE Nuoto di fondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Acerenza e Paltrinieri nel gruppetto di testa al secondo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.07: Questi i componenti del gruppo di: Rasovszky, Wellbrock,, Kynigakis, Olivier, Pardoe, Betlehem, Sloman, Klemet, Fontaine 8.05: Una decina gli atleti neldialpassaggio. Il ritmo dei due dianche nella parte controcorrente si è rivelato complicato da tenere per tanti 8.02: Vicini alla conclusione del, situazione cristallizzata,sono subito alle spalle di Rasovszky e Wellbrock che fanno l’andatura 7.58: Ora nel tratto vicino alla sponda c’è Domenicosulla scia dei primi due,subito dietro 7.55: Doppia boa, con i gruppetti che si riuniscono. C’è Betlehem che risale 7.51: A favore di corrente si creano diversi gruppetti e gli italiani sono davanti, Rasovszky fa l’andatura. Sono in sei davanti ma gli altri non sono lontani 7.