LIVE Francia-Spagna 1-3 Olimpiadi Parigi calcio in DIRETTA | Alex Baena firma il tris su punizione!

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35?in controllo del match. 33?che alza il baricentro di gioco. 31?tramortita dai tre gol spagnoli. 29? Gooooooooooooool,assolutamente strabiliante,1-3. 27? Bade stende Miranda prima dell’ingresso in area di rigore. 25? Goooooooooooool, Fermin Lopez, doppietta per l’attaccante spagnolo che trova ancora un buco nella fase difensiva francese,1-2. 23? Mateta di testa impegna Tenas. 21? Torna in attacco la. 19? Difesa transalpina che dimentica l’inserimento del giocatore iberico. 17? Gooooooooooooool, Fermin Lopez, errore difensivo clamoroso che lascia libero lo spagnolo,1-1. 15?ancora troppo lenta in campo. 13? Ancora Millot, questa volta attento Tenas.